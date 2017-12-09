” العمودي ” توضح مدى ولاية الزوج في قرار استئصال ثدي زوجته

نايف السالم(صدى):

أعلنت رئيسة وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية ومدير مركز التميز لرعاية مرضى السرطان بجامعة الملك عبد العزيز، البروفيسور سامية العمودي، عن مدى حق الزوج في قرار استئصال ثدي زوجته المصابة بمرض السرطان.

وأكدت ” العمودي ” أن الرجل لا ولاية له على استئصال ثدي زوجته المصابة، لافته إلى اعتقاد شريحة من الأطباء والسيدات أن للرجل ولاية على المرأة في الإذن الطبي والتداخلات الجراحية كاستئصال الرحم أو العمليات القيصرية من باب أنه ولي الأمر، يتناقض مع قرار هيئة كبار العلماء الصادر في عام ١٤٠٤هـ.

كما أشارت إلى أنه ثبت جهل بعض الممارسين الصحيين بالحقوق والأحكام الشرعية، ولذلك تسعى الوحدة بكل الطرق لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتبصير المجتمع بها.