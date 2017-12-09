” العمودي ” توضح مدى ولاية الزوج في قرار استئصال ثدي زوجته
أعلنت رئيسة وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية ومدير مركز التميز لرعاية مرضى السرطان بجامعة الملك عبد العزيز، البروفيسور سامية العمودي، عن مدى حق الزوج في قرار استئصال ثدي زوجته المصابة بمرض السرطان.
وأكدت ” العمودي ” أن الرجل لا ولاية له على استئصال ثدي زوجته المصابة، لافته إلى اعتقاد شريحة من الأطباء والسيدات أن للرجل ولاية على المرأة في الإذن الطبي والتداخلات الجراحية كاستئصال الرحم أو العمليات القيصرية من باب أنه ولي الأمر، يتناقض مع قرار هيئة كبار العلماء الصادر في عام ١٤٠٤هـ.
كما أشارت إلى أنه ثبت جهل بعض الممارسين الصحيين بالحقوق والأحكام الشرعية، ولذلك تسعى الوحدة بكل الطرق لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتبصير المجتمع بها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13017 ] نشر منذ 2 ساعتين
انتي خليك في عملك وخلي منك الولايه
مافيه رجل عاقل مايبي صحة زوجته وسلامتها
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
جاهلة بعلوم الرجال وتتفلسف بعد
ماهي مشكلة اذا الزوجه ماتبي تسمع كلام زوجها هى حره لو بعيد الشر
عنكم ماتت وذنبها برقبة البرفسور العامودي
والزوج كلها ايام ويعرس على واحده اخرى
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2081 ] نشر منذ 19 دقيقة
كلام سليم لو الامر يتلق بالصحه والسلامه فالظرورات تبيح المحظورات ولا راي للزوج او ولي الامر
اما لو كان الامر تجميلي او استئصال الرحم او الربط او ماشابه لعدم الرغبه في الحمل فإنه يلزم اخذ اذن الزوج
الحمد لله ديننا واضح وشامل وصريح ومتكامل