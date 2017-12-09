مستشفى الملك فيصل التخصصي يُعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة
طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بفروع المستشفى في كلًا من الرياض وجدة.
وأعلن المستشفى عن توفر 9 وظائف للمواطنين والمقيمين، لحملة الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، موضحًا أن التقديم بدأ منذ 5 ديسمبر الماضي ومستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2018م.
وأشار عبر موقع الإلكتروني أن الوظائف المتاحة على مسمى:
1- منسق إداري أول (الرياض): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات، أو المجالات ذات الصلة.
2- متابع ثالث (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، أو المجالات ذات الصلة.
3- استشاري مساعد أمراض الدم/ الأورام (جدة): شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص ذي صلة.
4- مسجل حالا ت أورام مساعد (جدة): شهادة البكالوريوس في العلوم الصحية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
5- أخصائي تصوير أشعة مقطعية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم الإشعاعية.
6- استشاري أمراض رئوية (جدة): شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص ذي صلة.
7- نائب المدير التنفيذي- شؤون التمريض (جدة): شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص التمريض، أو المجالات ذات الصلة.
8- اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي (جدة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص العلوم الإشعاعية.
9- ممرض أول (جدة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص التمريض.
وقال المستشفى إنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا
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