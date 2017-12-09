مستشفى الملك فيصل التخصصي يُعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بفروع المستشفى في كلًا من الرياض وجدة.

وأعلن المستشفى عن توفر 9 وظائف للمواطنين والمقيمين، لحملة الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، موضحًا أن التقديم بدأ منذ 5 ديسمبر الماضي ومستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2018م.

وأشار عبر موقع الإلكتروني أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- منسق إداري أول (الرياض): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات، أو المجالات ذات الصلة.

2- متابع ثالث (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، أو المجالات ذات الصلة.

3- استشاري مساعد أمراض الدم/ الأورام (جدة): شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص ذي صلة.

4- مسجل حالا ت أورام مساعد (جدة): شهادة البكالوريوس في العلوم الصحية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

5- أخصائي تصوير أشعة مقطعية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم الإشعاعية.

6- استشاري أمراض رئوية (جدة): شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص ذي صلة.

7- نائب المدير التنفيذي- شؤون التمريض (جدة): شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص التمريض، أو المجالات ذات الصلة.

8- اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي (جدة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص العلوم الإشعاعية.

9- ممرض أول (جدة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص التمريض.

وقال المستشفى إنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا