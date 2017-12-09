شركة “BECHTEL ” تعلن فتح باب التقديم في 27 وظيفة

فاطمة المالكي(صدى):

وفَرت شركة بكتيل السعودية “ BECHTEL ” ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، (27) وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين.

واشترطت الشركة، في المتقدمين أن يكونوا من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها على الإنترنت، و الوظائف المتاحة هي:

1- مدير المطالبات.

2- مدير أول العقود.

3- مهندس حالة السلامة.

4- مساعد مهندس مقيم.

5- مهندس تخطيط- السكك الحديدية.

6- مهندس مشروع.

7- رئيس المهندسين المدنيين.

8- رئيس المهندسين المعماريين.

9- مدير ضوابط المشروع (وظيفتين).

10- مشرف المشتريات.

11- مدير التخطيط.

12- مهندس أول تيار منخفض.

13- مهندس مشروع- تطوير الموقع.

14- مهندس أول سلامة الأنظمة.

15- مهندس أول الضمان.

16- مدير لوحة التحكم.

17- مهندس أول كهرباء حقل.

18- مهندس ميكانيكي.

19- مهندس عمليات وصيانة.

20- مدير الهندسة.

21- أخصائي/ مخطط المطالبات.

22- مخطط أول حضري.

23- مهندس أول ميكانيكي/ تصميم الأنابيب.

24- مهندس مشروع- الطرق.

25- مدير العقود (وظيفتين).

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