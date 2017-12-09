” جنرال إلكتريك ” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

تتوفر وظائف هندسية، وإدارية بشركة ” جنرال إلكتريك ” المتخصصة في الصناعات الرقمية، وتكنولوجيا البرمجيات، للمواطنين، والمقيمين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة؛ لحملة البكالوريوس، في عدد من التخصصات المختلفة؛ للعمل في مشاريع خاصة بالشركة، وشركات أخرى تابعة لها في الدمام.

وقالت الشركة أن التقديم للوظائف بدأ منذ 7 ديسمبر الماضي، عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت عن الوظائف الشاغرة والتي جاءت كالتالي:

– مهندس عمليات: الدرجة الجامعية في الهندسة.

– مدير ورشة عمل: الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة، والأعمال التجارية، أو المجال التقني).

– مدير أول مشروع: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس العمليات: الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة، وإدارة الأعمال).

– أخصائي تخطيط المواد وتنفيذها: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس تصنيع- إدارة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية).

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