دراسة: استخدام حزام الأمان يُقلّل من معدل وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50%

عادل الحربي(صدى):

كشفت دراسة أن استخدام حزام الأمان خلال قيادة المركبات، يُقلّل من معدل الوفيّات بنسبة 50% ويخفّف من عدد الإصابات الخطيرة بنسبة 68% ويساهم في الحد من موت كثيرٍ من الأطفال.

وأوضحت الدارسة أن الجوال أحد أهم مسببات الحوادث المرورية على مستوى العالم، إن لم يكن أبرزها، ويسبب أكثر من 60 % من الحوادث .

وأظهرت الدراسة أن 80% من الحوادث المرورية التي تخلف مصابين في المملكة تقع داخل المدن، في حين أن 18% فقط منها تقع خارج المدن أو على الخطوط السريعة، ما يعني تدني الالتزام بأنظمة المرور والسرعة وقطع الإشارات المرورية.