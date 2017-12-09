” الشايع ” تُعلن عن 10 وظائف شاغرة في تخصصات متعددة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الشايع ” الدولية للتجارة، اليوم السبت، عن وظائف شاغرة للمواطنين، والمقيمين؛ للعمل بفروع الشركة، والمتاجر التابعة لها.

وأوضحت الشركة أن عدد الوظائف الشاغرة هم 10 وظائف، موزعين على كل من الرياض والدمام، على أن يكون التقديم للوظائف عبر موقعها الإلكتروني..

وجاءت الوظائف كالتالي:

– مدير عام متجر (الرياض).

– شيف تنفيذي مطعم (الرياض).

– مساعد مبيعات (وظيفتين/ الرياض).

– مسؤول الترويج المرئي (الرياض).

– مسؤول ثانٍ خدمة مطبخ (الرياض).

– مساعد مدير عام مطعم (الرياض).

– مدير عام مطعم (الرياض).

– مدير منطقة (الدمام).

– مشرف مطعم (الرياض).

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