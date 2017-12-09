قطاع التأمين يسجل تراجع هذا العام لأول مرة منذ 7 سنوات

عادل الحربي(صدى):

كشف تحليل اقتصادي أن نمو قطاع التأمين عام 2017 من المتوقع أن يسجل تباطؤ للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وذلك بحسب تحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “.

وأوضح التحليل أن إجمالي أقساط التأمين على المركبات ” المتوقع ” بنهاية العام الحالي، قد يبلغ نحو 11.1 مليار ريال مقارنة بـ 12.15 مليار ريال للعام السابق 2016 بفارق يبلغ نحو 1.05 مليار ريال.

وبهذا الفارق ستسجل أول تراجع في معدلات النمو السنوية منذ سبع سنوات، وهي البيانات التاريخية المتوافرة، إذ سجل التأمين على المركبات نموا في الأعوام السابقة بلغ نحو 13 في المائة لعام 2016، وكذلك نحو 35 في المائة لعام 2015 ونحو 26 في المائة لعام 2014.

يشار أن الأقساط الفعلية المعلن عنها منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، قد بلغت نحو 8.99 مليار ريال، مسجلة نموا سلبيا بنحو 7.1 في المائة وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بفارق بلغ 684 ألف ريال.