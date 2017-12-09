ارتفاع أسعار النفط بعد زيادة الطلب الصيني

بكين(صدى):

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، أمس الجمعة، بينما تعرضت في المجمل إلى خسارة أسبوعية في ظل مخاوف حول نتائج ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الذي قد يقوض تخفيضات الانتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك “.

وفي ظل الدعم من زيادة الطلب الصيني على الخام وتهديدات بإضراب في أكبر دولة إفريقية مصدرة للنفط، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.04 دولار إلى 63.24 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا إلى 56.66 دولار للبرميل مقارنة بسعر التسوية السابقة.

كما زادت واردات الصين من النفط الخام إلى 37.04 مليون طن في نوفمبر الماضي بما يعادل 9.01 مليون برميل يوميًا وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لما أظهرته بيانات من الإدارة العامة للجمارك، واستوردت الصين في الـ 11 شهرًا الأولى من العام 386 مليون طن من النفط الخام بزيادة 12 في المائة على أساس سنوي.

وسيدفع ازدهار الطلب في الصين إلى تجاوزها الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط هذا العام، حيث يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “جيفريز” نمو الطلب على النفط 1.5 مليون برميل يوميًا في 2018 مدفوعًا بزيادة نحو 10 في المائة في الطلب الصيني.

وأشار المحللون إلى أن الدولار القوي يكبح أيضًا أسعار الخام إذ يجعل مشتريات النفط المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة في البلدان التي تستخدم عملات أخرى، في حين انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 5.6 مليون برميل في الأسبوع الأول من ديسمبر إلى 448.1 مليون برميل، لتنزل المخزونات عن مستوياتها في الموسم نفسه من عامي 2015 و2016.

وارتفعت مخزونات البنزين 6.8 مليون برميل إلى 220.9 مليون برميل وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين في استطلاع أشار إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.