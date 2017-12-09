نصرة لفلسطين.. أسرة بجدة تلغي حفل زفاف أبنائها

نايف السالم(صدى):

تبرعت أسرة سعودية، بتكاليف حفل زفاف أبنائها، إلى أسر الشهداء الفلسطينيين، ضمن مشاركات كبيرة من الشعب نصرة لقضية البلد الشقيق.

الأسرة التي تبرعت قبل 52 عاما في جدة، قالت في وثيقة التبرع، إنه جاء مواساة للمنكوبين في العالم العربي إثر الاعتداء الصهيوني الغاشم، وتلبية لنداء الواجب، وتقديرًا منهم للشعور الذي أبداه العروسان، لذلك ألغوا حفل الزفاف ليتبرعو بتكالفيه.

وأشار العروسان إلى: ” أنه في الوقت الذي يعلنان فيه ذلك فإنهما يأسفان إلى جميع من سبقت دعوتهم، ويسألان الله – جلت قدرته – أن يتغمد الشهداء برحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد فلسطين إلى أهلها “.

من جانبه، أوض الباحث عبد الله العمراني، أن هناك العديد من المساهمات السعودية على المستويَيْن الحكومي والشعبي نصرة للقضية الفلسطينية والقدس.