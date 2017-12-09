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حليمة بولند تثير السخرية بفيديو جديد على البحر

حليمة بولند تثير السخرية بفيديو جديد على البحر
نورة الشهري(صدى):

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند للأنتقاد والسخرية من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو جديد وهي على الشاطئ .

وظهرت حليمة في مقطع الفيديو وهي تستعرض فستانها على البحر ، معلقة على الفيديو ” حورية البحر ” ، ما أثار سخرية بعض المتابعين الذين عبروا عن سخطهم من تصرفاتهما وكانها ابنة العشرين عاماً غير مراعية لكبر سنها .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13017 ] نشر منذ 2 ساعتين

خبله

[ عدد التعليقات: 13017 ] نشر منذ 2 ساعتين

والثيران مهملينها

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 56 دقيقة

لو لم تجد اهتمام اعلامي لما قامت بذلك

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يهديها
ويحفظ ابنائنا وبناتنا
آمين

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