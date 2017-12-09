حليمة بولند تثير السخرية بفيديو جديد على البحر
تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند للأنتقاد والسخرية من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو جديد وهي على الشاطئ .
وظهرت حليمة في مقطع الفيديو وهي تستعرض فستانها على البحر ، معلقة على الفيديو ” حورية البحر ” ، ما أثار سخرية بعض المتابعين الذين عبروا عن سخطهم من تصرفاتهما وكانها ابنة العشرين عاماً غير مراعية لكبر سنها .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 3 ساعات
الزهايمر الله يثيبكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 13017 ] نشر منذ 2 ساعتين
خبله
alfahd42[ عدد التعليقات: 13017 ] نشر منذ 2 ساعتين
والثيران مهملينها
مشعل[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 56 دقيقة
لو لم تجد اهتمام اعلامي لما قامت بذلك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يهديها
ويحفظ ابنائنا وبناتنا
آمين