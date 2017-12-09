حليمة بولند تثير السخرية بفيديو جديد على البحر

نورة الشهري(صدى):

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند للأنتقاد والسخرية من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو جديد وهي على الشاطئ .

وظهرت حليمة في مقطع الفيديو وهي تستعرض فستانها على البحر ، معلقة على الفيديو ” حورية البحر ” ، ما أثار سخرية بعض المتابعين الذين عبروا عن سخطهم من تصرفاتهما وكانها ابنة العشرين عاماً غير مراعية لكبر سنها .