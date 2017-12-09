عودة الغامدي والدحيم وقاسم وفلاتة لقائمة الاتحاد أمام الرائد

ماجد محمد(صدى):

قرر مدرب فريق الاتحاد سييرا، ضم المهاجم عبدالرحمن الغامدي للقائمة الأساسية التي ستخوض بها مباراة الرائد، اليوم السبت، في الدوري السعودي للمحترفين، في الظهور الأول له منذ فترة.

وستشهد القائمة الاتحادية الأساسية عودة الثلاثي عمار الدحيم، عدنان فلاتة، ومحمد قاسم، إلى جانب بقية عناصر الفريق.

وحرص سييرا على تعويض النقص الكبير الذي يشهده الفريق بسبب الإيقافات والإصابات للاعبين، ويطمح سييرا إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والسير نحو الأمام في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.