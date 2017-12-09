ملابسات استشهاد العريف عبدالله العبدلي في الحد الجنوبي

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر عن استشهاد العريف عبدالله العبدلي، خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي الإيرانية في الحد الجنوبي قبالة جازان.

وأكدت المصادر، أن الشهيد العبدلي خاض العديد من المعارك ضد ميليشيا الحوثي على الحدود أُصيب خلالها مرتين لكنه أصر على استكمال طريقه راجياً الشهادة وهو يدافع عن الوطن، فيما تجرى الترتيبات لتشييع جثمانه لمسقط رأسه بمحافظة العارضة.

وأوضحت المصادر أنه التحق بالسلك العسكري عام 1435هـ، قبل أن يتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة عريف.