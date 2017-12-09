سياسي لبناني يرد على من يهاجمون المملكة بقوائم شهدائها في فلسطين

نايف السالم(صدى):

هاجم المحلل السياسي اللبناني جيري ماهر، من يحاولون تشويه صورة المملكة، ومحو دورها في القضية الفلسطينية والدفاع عن شعب فلسطين.

وقال ” ماهر ” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إلى المنافقين المحرضين على المملكة العربية السعودية.. هذا سجل يظهر بالأسماء والتواريخ شهداء الجيش السعودي الذين ارتقوا داخل فلسطين بمواجهة الصهاينة عام ١٩٤٨ “.

وتضمنت قائمة الشهداء التي نشرها “جيري ماهر” ما يقرب من 68 شهيدًا سقطوا في حرب فلسطين، وشارك مغردون قوائم أخرى للشهداء مؤكدين أن هذه بعض القوائم ليس جميعها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء الماضي نقل سفارته في فلسطين إلى القدس كعاصمة لإسرائيل، وهو ما أشعل غضب العرب، وبدأ المحرضون من جانب أخر العمل على إشعال الفتن وإثارة الفوضى مستغلين محنة القدس.