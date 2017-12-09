” التحالف ” يشن غارات عنيفة على مواقع الحوثيين بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

شنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، غارات جوية مباغتة استهدفت تبة التليفزيون وعدة مواقع أخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان أن الأطقم العسكرية وسيارات الإسعاف وصلت إلى المواقع المستهدفة لنقل القتلى والجرحى في صفوف ميلشيات الحوثي.

كما أفادت بعض المصادر اليمنية وقوع أكثر من 30 عنصرًا من الحوثيين في غارات طائرات تحالف دعم الشرعية في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وأوضح مصدر عسكري أن ميلشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية وسط تراجع ميداني كبير، حيث حقق الجيش اليمني بقيادة التحالف العربي تقدم ميداني كبير ومتسارع في الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة غرب اليمن وموزع والخوخة.