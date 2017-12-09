الصحة الفلسطينية : شهيدان و1114 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

القدس المحتلة(صدى):

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خلال اليومين الماضيين أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 1114 آخرين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن 954 إصابة تم علاجها ميدانياً، في حين نقلت 160 إصابة إلى مستشفيات الضفة وغزة والقدس .

وأوضحت أن إصابات الضفة والقدس بلغت 935، أما إصابات غزة وصلت إلى 179 وأن مجمل الإصابات في قطاع غزة وضعها خطير ، فيما وصفت باقي الإصابات بالطفيفة وعدد منها بالمتوسطة.