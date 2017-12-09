غرفة أبها: 20 ألف مواطنة يمارسن أعمالا من المنزل

علي القحطاني(صدى):

كشف أمين عام غرفة أبها عبدالله الزهراني، عن ممارسة نحو 20 ألف مواطنة العمل من منازلهن، موضحا أن العمل من المنزل له العديد من الفوائد.

وأشار الزهراني إلى أن المرأة يمكنها العمل في العديد من المجالات في مقدمتها ” التجميل والأعمال الفنية وتصميم الأزياء، والتصوير والإخراج، والجرافيك، والمحاسبة، والتسويق، وتنظيم المناسبات والمؤتمرات “.

وأوضح أن مجالات عمل المرأة تشمل أيضا تصميم وإنتاج المطبوعات، وتصاميم وفنون الديكور، وإنشاء مواقع الإنترنت، وبيع الملابس ومستلزمات التجميل والعطور والبخور.