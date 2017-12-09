فيديو.. سلطان اللحياني يكشف أسباب فوز الفيصلي على الشباب

ماجد محمد(صدى):

كشف الناقد الرياضي سلطان اللحياني، أسباب فوز نادي الفيصلي على نظيره الشباب بهدف مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال اللحياني في تصريحات لبرنامج ” أكشن يا دوري “، إن الشباب يعاني في خط الدفاع بشكل واضح خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن هدف المباراة الوحيد جاء من استغلال لاعبي الفيصلي للمساحات التي تركها مدافعي الشباب خلفهم.

وأضاف أن الهوية الفنية للمدير الفني للفيصلي ساعدت الفريق في تحقيق الانتصارات حتى مع غياب لاعبين مهمين مثل غوستافو، حيث انه يعتمد على نفس أسلوب اللعب في غياب 3 لاعبين مهمين من تشكيلته الأساسية، مشيرا إلى أن المدرب يعتمد على تنوع في طرق تحضير اللعب ما أدى إلى إحراز هدف المباراة.