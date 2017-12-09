حالة الطقس المتوقعة اليوم

طلال الغامدي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، إستمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الشرقية ، الرياض ، نجران ، عسير ، الباحة ” في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .