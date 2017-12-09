50 شخصا يحصلون على ما يقارب مليار و600 مليون ريال بطريقة غير مشروعة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن استقبال لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالرياض، عشرات الشكاوى ضد متورطين في إحدى الشركات، وذلك للمطالبة بالتعويض المالي نتيجة الخسائر التي تكبدوها في وقت سابق.

وأكدت المصادر، أن المتورطين في القضية يتجاوز عددهم 50 شخصا، ما بين شخصيات مهمة و10 أجانب من جنسيات مختلفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة، وجاري البحث عنهم من أجل اتخاذ ما يلزم حيالهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بإصدار قراراتها غيابيًا في حالة عدم حضور المتهمين أو من ينوب عنهم، وفقا لصحيفة المدينة.

وأضافت المصادر أن لجنة الفصل في المنازعات اضطرت إلى الإعلان عن تحديد المواعيد للمتورطين في وسائل الإعلام، بعد تعثر الوصول إليهم عبر عناوينهم أو وسائل الاتصال بهم.

يذكر أن هيئة السوق المالية قد ألزمت صاحب الشركة بدفع مبلغ مليار وستمائة وعشرين مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.