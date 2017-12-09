أطعمة تحارب نزلات البرد في الشتاء

متابعات(صدى):

أوضحت مجلة ” فرويندين ” الألمانية المتخصصة في مجال الصحة والجمال، أن الزنك يعد سلاحا فعالا لمحاربة نزلات البرد في الشتاء، حيث أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.

وأكدت المجلة أن مصادر الزنك تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وحساء الدجاج، كما يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال الإكثار من الفواكه الطازجة، لا سيما التفاح، مع شرب شاي الزنجبيل.

وينصح خبراء الصحة أيضا بغسل اليدين جيداً بانتظام، مع مراعاة أن تلمس اليد الوجه قليلاً قدر الإمكان.