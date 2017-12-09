أطعمة تحارب نزلات البرد في الشتاء
أوضحت مجلة ” فرويندين ” الألمانية المتخصصة في مجال الصحة والجمال، أن الزنك يعد سلاحا فعالا لمحاربة نزلات البرد في الشتاء، حيث أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.
وأكدت المجلة أن مصادر الزنك تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وحساء الدجاج، كما يمكن تقوية جهاز المناعة من خلال الإكثار من الفواكه الطازجة، لا سيما التفاح، مع شرب شاي الزنجبيل.
وينصح خبراء الصحة أيضا بغسل اليدين جيداً بانتظام، مع مراعاة أن تلمس اليد الوجه قليلاً قدر الإمكان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23767 ] نشر منذ 4 ساعات
أقول عليك بمطاعم مهراجا
للأكلات الهندية
والمرقي
مفيد لمكافحة نزلات البرد
ومفيد للخصوبه بعد🤗🤗🤗
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 597 ] نشر منذ 4 ساعات
مابقي شي مااكلناه من الي قلتوا وتطعيم اخذناه والنفع والشفاء من الله
ذبحتنا نزلات البرد
abu ammar[ عدد التعليقات: 14551 ] نشر منذ 4 ساعات
البرد يتسبب في تجمد الدم في جسم الانسان ولعلاج هذا هو التروش بماء ساخن لكي يتحرك الدم في الشرايين وبالتالي يشعر الانسان بالدفىء وكذلك استعمال الزنجبيل مفيد جدا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 23767 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه هههههههههه
لا يبو عمار
أنسب حل هو الحركة المستمره والرياضة
أما يتروش بمويه ساخنه
ويطلع ويصكهه الهوى
شوي الا وعيونه متقلبه😵
أنا أطلع أمشي وأهرول الين قريب الفجر
ولا أذن تلقاني رايح المسجد والرشح يصب مني ولابس خفيف
والشباب جايين بفرو وبشوت وجواكت🤗🤗🤗