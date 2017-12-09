خبير طقس يحذر المواطنين: درجات الحرارة ستصل إلى صفر بهذه المناطق

عادل الحربي(صدى):

أكد خبير الطقس وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، أن ذراعا سيبيريا سوف يتمركز على المنطقة خلال الأيام القادمة تنخفض معه درجات الحرارة بشكل عام لدرجات صفرية.

وأوضح الجهني أن درجات الحرارة ستصل إلى صفر على شمال المملكة، وأجزاء من المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، بحيث تنشط معه الرياح الشرقية على القطاع الغربي مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف أن الكتلة الباردة في طبقات الجو المنخفضة بدأت بالتأثير بشكل خفيف على أقصى شمال المملكة، وتتجه إلى الجنوب معلنة بداية أول موجة قطبية صفرية بارة، تؤثر على أجواء عدد من مناطق المملكة، ناصحا هواة البر بتأجيل الرحلات البرية والكشتات هذا الأسبوع في المناطق الشمالية، وتبوك، والجوف وشمال شرق المملكة وحائل والقصيم وشمال منطقة الرياض وشمال المدينة المنورة.