مفاجأة صادمة أثناء العثور على مفقود بمكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن العثور على مفاجأة أثناء البحث عن نجل مقيم في مكة المكرمة أمس الجمعة، في الفندق الذي يعمل به.

وأكدت المصادر، أنه عُثر عليه في منور برج مكون من ٢٤ طابقًا، مع 3 آخرين، وكانوا جميعا متوفين بعد سقوطهم من برج تحت الإنشاء أثناء عملهم، مشيرة إلى أنه عند وصول الدفاع المدني والهلال الأحمر تم استخراج الجثث الأربعة، وجميعهم من الجنسية المالية، وتم الكشف عليهم، واتضح أنهم متوفون جميعًا.

وبينت التحقيقات المبدئية أن الأشخاص كانوا على سقالة بالدور الـ15، وسقطوا جميعًا في المنور، وقد تولت شرطة العزيزية التحقيقات وإكمال اللازم.