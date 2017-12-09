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بشرة سارة للمقيمين خلال أيام

بشرة سارة للمقيمين خلال أيام
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن احتمالية إصدار قرارات في صيغة ” تعديلات ” للمقيمين خلال الأيام المقبلة من الشهر الحالي.
وأشارت المصادر إلى تصريح وزير المالية محمد الجدعان بأنه ” سيتم اللجوء لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق برنامج التوازن المالي ثلاث سنوات، من 2020 إلى 2023 لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد ” .
وأكدت المصادر، أنه سيتم التدرج في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تخص بعض مبادرات برنامج التوازن المالي، مع استمرار تحقيق الأهداف والمستهدفات للبرنامج وفق جدول زمني مرن ” .


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