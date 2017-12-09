بشرة سارة للمقيمين خلال أيام

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن احتمالية إصدار قرارات في صيغة ” تعديلات ” للمقيمين خلال الأيام المقبلة من الشهر الحالي.

وأشارت المصادر إلى تصريح وزير المالية محمد الجدعان بأنه ” سيتم اللجوء لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق برنامج التوازن المالي ثلاث سنوات، من 2020 إلى 2023 لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد ” .

وأكدت المصادر، أنه سيتم التدرج في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تخص بعض مبادرات برنامج التوازن المالي، مع استمرار تحقيق الأهداف والمستهدفات للبرنامج وفق جدول زمني مرن ” .