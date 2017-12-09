تطور جديد بشأن استضافة الكويت لكأس الخليج

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الاتحاد الكويتي الشيح أحمد اليوسف الصباح، مخاطبة اتحادات المملكة والإمارات والبحرين وقطر وعمان واليمن والعراق، للمشاركة في كأس الخليج المقام بالكويت بدلا من قطر.

وأكد الصباح أن بلاده على أتم الاستعداد لاستضافة كأس الخليج والتي ستنطلق 22 ديسمبر الحالي، بعد إقرار نقلها من قطر إلى الكويت.

وأوضح: ” المنتخبات كافة أبدت استجابة للدعوة، ستنطلق البطولة في موعدها المقرر سابقًا “.

وأضاف: ” بجهود القطاعات كافة سنتمكن – بإذن الله – من الإعداد اللائق والترتيب المميز لاستضافة الأشقاء”.

وأكد الشيخ أحمد اليوسف: ” نحن أقل الفرق استعدادًا، والجميع يعرف السبب، لكن بتضافر الجميع سنقدم جهدًا مضاعفًا، يليق باسم المنتخب الكويتي وتاريخه “.