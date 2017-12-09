الخارجية الأمريكية تبدأ في التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها بدأت التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يستهدف 6 دول ذات أغلبية مسلمة بعد أربعة أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه.

ويوجه أمر ترامب، الذي يدعو إلى ” تعزيز قدرات التدقيق ” بالسفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة وهي تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن فضلا عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة، إنه لن يتم إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة، مضيفة أن القيود لن تكون دائمة وقد يتم رفعها ” مع عمل الدول مع الحكومة الأميركية لضمان سلامة الأميركيين”.