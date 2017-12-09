التعليم تكشف حقيقة استثناء بعض المعلمين من إجازة منتصف العام

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة التعليم، أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري موحّدة لجميع المعلمين في جميع المراحل الدراسية، نافيةً ما يتردد حول استثناء معلمي بعض المراحل من هذا الأمر.

وقالت مقرر اللجنة العليا للتقويم الدراسي بوزارة التعليم ندى صالح السماعيل في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، ” إجازة منتصف العام موحدة للجميع في جميع المراحل الدراسية وذلك بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩ وفق تعميم الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨هـ بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام ١٤٣٨-١٤٣9هـ “.

وكانت صفحات تعليمية غير رسمية قد تداولت معلومات بشأن مواعيد إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، زاعمةً أن الوزارة استثنت بعض المراحل من الإجازة الموحدة.