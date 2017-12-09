ماهو مفهوم الأخوة لديك وماذا تعني كلمة أخي او أختي ؟؟

هل هو الحب ام الارتباط ام صندوق الأسرار او الأمان الذي نشعر به ام هي رابطة الدم فقط التي تجمعكم ؟؟

لحظه انصت إلي ياصديقي مانتعلمه ونقرأه ونراه في المجتمعات الواعية شيء، وماتُمارِسهُ وتقوم بتلقينه بعض الأسر في مجتمعنا هو الخلاف تماماً والنقيض له.

نرى الأخ يمارس دور السيطرة او التسلط على الأخت من غير سبب أُعطي الحق وكامل الحق في فعل كل مايطرأ على باله تجاه أخته ، والأمر الصادم ان الوالدين ليس لديهم أي إعتراض على هذا الأمر بل العكس تماماً، لقد تربى الإبن على هذا الشيء منذ الصغر مما ولّد الكره والحقد لدى الإبنة التي تعاني من التفرقه منذ الصغر..

البنت (لا_حرام_عيب_لايجوز_التزمي الصمت )

الإبن (لامشكلة في أخطائك_لايعيبك غير جيبك_افعل مايحلو لك)

يسعى الأخ إلى فرض الإحترام بالقوة على الأُخت ….

كما قال الدكتور النفساني طارق الحبيب (الأمر يبدأ من تكليف الأخ بتأديب أخته وأن القوة والرجوله مفاهيم تعني السلطويه والشّده غير المبررة يسعى إلى التقليل من شأنها ومعاملتها معاملة الإنسان الضعيف الهزل الذي لا حول له ولا قوة وهو متأكد كامل التأكيد انها لن تجد من ينصفها حتى ولو صرخت بأعلى صوت !!

شك واستهزاء وممارسة القوة والسيطرة هذة هي الأمور الوحيدة الذي يستطيع فعلها ولا شي غير ذلك.

لابد من استئصال هذة العينات ونفيها إلى الجزء الأخر من العالم، لابد من إصلاح الألم والإيذاء والتعسف الذي عانى منه الطرف الأخر لابد من منع المحاولات التي يقوم بها الأخ لإلغاء إنسانية الطرف الأخر وجعله انسان لايقوى على الكلام والتعبير عما بداخله .

إليك أيها الأخ :

كيف لك أن تُفضل الآخرين على أختك كيف لك أن تشعر بالعار منها وكيف لك أن تمتهنها وتحتقرها وهي جزء منك !

يالقلبك القاسي الذي استطاع فعل هذه الأمور يالروحك الضعيفه التي لجأت إلى مثل هذه الأفعال.

ألا تفهم معنى أخت ألا تُقدّر الأخوه ألا تستطيع الفهم والأستيعاب انك البيت الآمن لها والسحابة التي تضّللها وإنك اليد الدافئة التي تحتضنها .

إلى كل أخت …

لا أستطيع القول سوى لا بأس ياعزيزتي سوف يمضي ويرحل كل ألم وأذى أحسستي به ولكن لاتصمتي أكثر من ذلك فإن استمر الصمت ستنطفىء روحك وتسقطين كورقه خريف انتهى عمرها الزمني وذهب عبيرها ولونها .