المطلق: “الأمر بالمعروف” هيئة دفاع داخلي عن العقيدة والوطن

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثابة هيئة دفاع داخلي عن الدين والعقيدة والوطن.

وقال الشيخ المطلق، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة دفاع داخلي عن الدين والعقيدة والوطن وهم من حراس العقيدة والفضيلة ومن صائني الأخلاق والآداب، فلهم منا صالح الدعاء ووافر الشكر والثناء “.

يشار إلى أنه تم تداول مقطع فيديو ” مجتزأ ” للشيخ المطلق ممتدحاً فيه عمل رجال مكافحة المخدرات مقارنة بنوعية القضايا التي يباشرها المحتسبون ورجال الهيئة، حيث كان في زيارة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالرياض عام 2015.