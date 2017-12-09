شاب تخرج من جامعة بريطانية ينشئ مشروع ” آيس كريم ” بالرياض

نايف السالم(صدى):

استغل شاب خريج من جامعة ” هارتفورد شير ” البريطانية تعثره في الحصول على وظيفة مناسبة، وقام بإنشاء مشروعا ناجحا لـ ” الآيس كريم ” في الرياض.

وكشف الشاب نايف اللحيدان، عن تفاصيل مشروعه والنجاح الذي حققه، مشيرا إلى أنه درس إدارة أعمال في إحدى الجامعات البريطانية، لكنه فشل بعد العودة في العثور على عمل رغم إجرائه أكثر من 20 مقابلة بشركات مختلفة.

وأكد اللحيدان أنه عثر على وظيفة في قسم الموارد البشرية بإحدى شركات المقاولات إلا أنه لم يستمر طويلاً وقرر بعدها الانتقال للعمل في القطاع الخاص وتصميم مشروع خاص به أطلق عليه ” ويفي آيس “، موضحا أنه بدأ في المشروع منذ عام واحد فقط ونجح فيه بعدما أصبح يمتلك فرعين يعمل فيهما أكثر من 11 شخصاً بينهم 8 سعوديين.