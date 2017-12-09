فيديو.. طريقة تحفيظ القرآن لفئة الصم والبكم

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة جديدة لتحفيظ القرآن الكريم لفئة ” الصم والبكم ” من خلال تخصيصها حلقات تحفيظ داخل المسجد الحرام بلغة الإشارة.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لحلقة تحفيظ لعدد من فئة الصم والبكم، فيما يقوم متخصصون بتحفيظهم باستخدام لغة الإشارة.