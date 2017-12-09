فيديو.. طريقة تحفيظ القرآن لفئة الصم والبكم
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة جديدة لتحفيظ القرآن الكريم لفئة ” الصم والبكم ” من خلال تخصيصها حلقات تحفيظ داخل المسجد الحرام بلغة الإشارة.
ونشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لحلقة تحفيظ لعدد من فئة الصم والبكم، فيما يقوم متخصصون بتحفيظهم باستخدام لغة الإشارة.
تعرّف على كيفية حفظ القرآن الكريم لفئة ” الصم والبكم ” بـ #المسجد_الحرام لمتابعة بقية التغطية عبر #سناب_رئاسة_الحرمين https://t.co/qSD271Xt5Q pic.twitter.com/ooD66py5Ag
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 8, 2017
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