صحة جدة تقرر إلغاء إدارة القطاع الخاص وتستحدث أخرى للاستثمار

حمود العنزي(صدى):

أصدرت صحة جدة، عددا من القرارات تضمنت إلغاء إدارة القطاع الخاص، واستحداث إدارتين لتنمية الاستثمار والالتزام، ودمج مستشفى الصحة النفسية مع مستشفى الأمل تحت مسمى ” مجمع الأمل للصحة النفسية ” .

وكلفت صحة جدة كلا من الدكتور حسين بن أحمد الزبيدي مديراً لإدارة الاستثمار، سلطان سليمان المحمادي مديراً لإدارة الالتزام، والدكتور نواف عبدالعزيز الحارثي مشرفا عاما على مجمع الأمل، والدكتور عبدالوهاب إبراهيم الزهراني نائبا له، وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرارات، وفقا لصحيفة عكاظ.