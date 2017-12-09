المرور: ضبط 429 مركبة مخالفة استهدفوا مواقف أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة

علي القحطاني(صدى):

نفذت إدارات المرور بمناطق المملكة، أمس الجمعة، الحملة الميدانية الثالثة لضبط المركبات المخالفة التي تستهدف مواقف الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسحبها وإحالة المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم .

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الميدانية لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى كافة قائدي المركبات , داعية في الوقت نفسه الجميع إلى التعاون وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .

تجدر الإشارة إلى أن إدارات المرور بكافة مناطق المملكة ضبطت أكثر 429 مركبة مخالفة وتم تطبيق النظام بحق قائديها .