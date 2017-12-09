المرور: ضبط 429 مركبة مخالفة استهدفوا مواقف أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة
نفذت إدارات المرور بمناطق المملكة، أمس الجمعة، الحملة الميدانية الثالثة لضبط المركبات المخالفة التي تستهدف مواقف الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسحبها وإحالة المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم .
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الميدانية لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى كافة قائدي المركبات , داعية في الوقت نفسه الجميع إلى التعاون وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
تجدر الإشارة إلى أن إدارات المرور بكافة مناطق المملكة ضبطت أكثر 429 مركبة مخالفة وتم تطبيق النظام بحق قائديها .
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