نجم بيرو يغيب عن مونديال روسيا لسبب غير متوقع

ماجد محمد(صدى):

أوقف نجم منتخب بيرو، باولو غيريرو، لمدة عام ليغيب عن مونديال روسيا 2018، من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي ” فيفا ” بسبب نتيجة فحص منشطات.

وأكدت لجنة الانضباط، أنه ” بعد تحليل ظروف القضية، قررنا إيقاف غيريرو لسنة واحدة.. كانت فحوص اللاعب إيجابية لمادة كوكاين ميتابوليت بنزويليكغونين، وهي مادة مدرجة في القائمة المحظورة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “.

وكان اتحاد بيرو أعلن في 3 نوفمبر الماضي إيقاف غيريرو لمدة 30 يوما إثر فحص منشطات أجري له في أعقاب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018، ضد الأرجنتين في 5 أكتوبر، في الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال الروسي.

ويعد غيريرو، لاعب بايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيين سابقا، أبرز نجوم بيرو العائدة إلى المونديال بعد غياب منذ 1982، والتي وقعت في مجموعة تضم فرنسا وأستراليا والدنمارك.

وأضاف فيفا أن فترة العقوبة تبدأ في 3 نوفمبر 2017، تاريخ الإيقاف الأساسي من قبل لجنة الانضباط، فيما يقام مونديال روسيا 2018 بين 14 يونيو و15 يوليو.