ترامب عن ” قرار القدس ” : نفذت وعدي ولكن الآخرين لم ينفذوا

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” نفذت وعدي خلال الحملة الانتخابية، لكن الآخرين لم ينفذوا ” ، موجها انتقاده إلى أسلافه الثلاثة بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.

وأوضح ترامب، مستعينا بشريط فيديو، بوعود اسلافه الذين تراجعوا بدرجات متفاوتة، على صعيد هذا الملف، بحسب ” فرانس برس “.

وكان كلينتون وبوش أكدا خلال حملتهما تأييدهما نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، قبل أن يغيرا رأيهما بعد وصولهما إلى البيت الأبيض.

ولم يسهب باراك أوباما في الحديث عن السفارة، لكنه وصف القدس بأنها ” عاصمة إسرائيل “.

وقال بوش في 2000 في خطاب بثت مقتطفات منه في تغريدة ترامب ” ما أن أتسلم مهماتي، سأبدأ عملية نقل السفارة الأميركية إلى المدينة التي اختارتها إسرائيل عاصمة لها ” .