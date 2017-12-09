مصادر تكشف إيرادات الضريبة الانتقائية منذ بدء التطبيق

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن إيرادات ضريبة السلع الانتقائية التي تم تنفيذها في يونيو الماضي، موضحين أنها بلغت 8 مليارات ريال متجاوزة التوقعات قبل بدء التطبيق.

وأكدت المصادر أن هذه الإيرادات أعلى من المعلن عنها في السابق المقدرة حتى نهاية العام الجاري – أي خلال الأشهر الستة فقط بعد التطبيق – بما بين خمسة إلى سبعة مليارات ريال، حيث بدأ تفعيل الضريبة على السلع الضارة في 11 يونيو الماضي، بنسب متفاوتة وهي ” التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة والغازية 50 في المائة ” .

وأضافت المصادر أن السلع الانتقائية لن تكون معفاة من الضريبة المضافة، إذ ستبدأ هيئة الزكاة والدخل، فعليا التطبيق عليها بنسبة 5 في المائة مع مطلع العام المقبل، وفقا لصحيفة الاقتصادية.