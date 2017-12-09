  • السبت 9

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مصادر تكشف إيرادات الضريبة الانتقائية منذ بدء التطبيق

مصادر تكشف إيرادات الضريبة الانتقائية منذ بدء التطبيق

مصادر تكشف إيرادات الضريبة الانتقائية منذ بدء التطبيق
طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن إيرادات ضريبة السلع الانتقائية التي تم تنفيذها في يونيو الماضي، موضحين أنها بلغت 8 مليارات ريال متجاوزة التوقعات قبل بدء التطبيق.
وأكدت المصادر أن هذه الإيرادات أعلى من المعلن عنها في السابق المقدرة حتى نهاية العام الجاري – أي خلال الأشهر الستة فقط بعد التطبيق – بما بين خمسة إلى سبعة مليارات ريال، حيث بدأ تفعيل الضريبة على السلع الضارة في 11 يونيو الماضي، بنسب متفاوتة وهي ” التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة والغازية 50 في المائة ” .
وأضافت المصادر أن السلع الانتقائية لن تكون معفاة من الضريبة المضافة، إذ ستبدأ هيئة الزكاة والدخل، فعليا التطبيق عليها بنسبة 5 في المائة مع مطلع العام المقبل، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *