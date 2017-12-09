الإطاحة بسائق تعدى على كورنيش الواجهة البحرية بجدة

نايف السالم(صدى):

ألقت إدارة مرور جدة، أمس الجمعة، القبض على قائد مركبة من نوع ” هايلكس ” تعدى على رصيف طريق كورنيش الواجهة البحرية وذلك عقب افتتاحه منذ أيام.

وأكد مدير مرور جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري أنه تم متابعة مقطع فيديو متداول للواقعة وتحليله ثم تم التوجيه لفرق البحث بشعبة السير حيث تمكنوا من تحديد المركبة وضبطها.

وأضاف الزكري أنه تمت إحالة السائق إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه ومن ثم إحالته لأمانة جدة لاتخاذ اللازم وفق اختصاصهم مهيبًا بالجميع التقيد بالأنظمة المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.