خبير طقس يوضح المناطق التي ستتعرض لسقوط ثلوج لمدة 39 يوما

عادل الحربي(صدى):

كشف خبير طقس وباحث فلكي عن توقعه بتعرض المملكة لموجة برد قارسة لمدة 39 يوما وتصل إلى تساقط الثلوج خلال هذا العام، مناشدين المواطنين والمقيمين توخي الحذر في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضح الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عبدالعزيز المرمش الشمري أن المناطق التي ستشهد سقوط ثلوج جبال اللوز في منطقة تبوك، وبعض مدن الحدود الشمالية، كعرعر والقريات، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضاف الشمري أن المملكة تشهد حالية موجة برد تسمى ” المربعانية ” ومدتها 39 يوما، وهي تعتبر بداية البرد على الجزيرة العربية، مضيفا أن المربعانية لها ثلاثة نجوم – منازل من منازل القمر – أنواء- هي الإكليل والقلب والشولة ومدة كل نجم 13 يوما.

ولفت الشمري إلى أنه في حال سقوط أمطار خلال فترة النجم الأول يعتبر من الوسم، مضيفا أن فصل الشتاء يدخل فلكيا عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في ليلة 21 ديسمبر ويستمر مدة ثلاثة أشهر إلى ليلة 21 مارس، حيث يدخل فصل الربيع.

وأشار إلى أن هناك موجة شديدة البرد خلال شهري يناير وفبراير تتساقط خلالها الثلوج على بعض أجزاء من النصف الشمالي من الكرة الأرضية وخاصة قارة أوروبا وشمال أميركا وكندا وعلى روسيا وتركيا وشمال إيران.