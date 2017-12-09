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تفاصيل جديدة حول حقيقة شراء الأمير بدر آل سعود للوحة ” دافنشي “

تفاصيل جديدة حول حقيقة شراء الأمير بدر آل سعود للوحة ” دافنشي “
نايف السالم(صدى):

استفسرت سفارة المملكة بواشنطن من قبل مكتب صاحب السمو الملكي الأمير بدر آل سعود عن تفاصيل متعلقة بشرائه لوحة ” دافنشي ” الشهيرة ، بعدما نشرت تقارير مختلفة بوسائل الإعلام خبر شرائه لها ، حيث أكد المكتب من جانبه أن دائرة السياحة والثقافة بأبو ظبي طلبت من الأمير أن يشتري هذه اللوحة لصالحها خلال حضوره لافتتاح المتحف في نوفمبر الماضي .

وزود مكتب الأمير المسؤولين بكافة التفاصيل حيث أشار إلى أنه تم الحصول على اللوحة الفنية بالفعل من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي ليتم عرضه في متحف ” اللوفر ” بأبو ظبي في الإمارات .

وكان الأمير قد حضر افتتاح الحفل تعبيراً عن دعمه لمتحف اللوفر أبو ظبي ، والذي جعله يمثل دور الداعم لشراء هذه القطعة الفنية ومنحها لوزارة الثقافة والسياحة الإماراتية .


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