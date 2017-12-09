” ولي العهد ” يرسم مستقبلاً جديدًا للمملكة المنفتحة على العالم

نايف السالم(صدى):

بدأت المملكة تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو التغيير والتطوير، منذ أن تولى صاخب السمو الأمير محمد بن سلمان مسؤولياته كولي للعهد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث عزيز مكانتها الإقليمية في المنطقة.

وشهدت المملكة في غضون بضعة أشهر تحولا كبيرًا، بصدور حزمة من القرارات الجريئة، والمشروعات الضخمة، لترسم مستقبلًا جديدًا للمملكة الجديدة المنفتحة على العالم، وفق خصوصية مكانتها العربية والإسلامية.

قد أعلنت ضمن خطة اقتصادية تحت مسمى ” رؤية 2030 ” عن مشاريع استثمارية عملاقة بهدف جذب الاستثمارات الخارجية إليها، هذه الإصلاحات في النهاية ستصب في صالح المواطن، وتجعل المملكة أكثرَ استقطابًا للمستثمرين.

وشهدت المملكة في عهد الملك سلمان وولي العهد، حملة تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين، وتوجت ذلك بالقرارات الملكية التاريخية في 4 نوفمبر 2017، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحقيق في قضايا الفساد العام.