مصرع 4 عمال سقطوا من برج تحت الإنشاء بـ ” العزيزية “

نايف السالم(صدى):

انتشلت الجهات الأمنية والدفاع المدني بالمملكة، 4 جثامين عقب مصرعهم بعد سقوطهم من برج تحت الإنشاء مكون من 24 طابقًا بحي العزيزية.

وقالت ” مصادر ” إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مقيم، يفيد بسقوط أشخاص من فندق تحت الإنشاء، وعند وصول الجهات الأمنية اتضح أن مقيمًا فَقَد ابنه منذ يوم أمس يعمل في المكان نفسه، وبعد البحث عنه في الفندق الذي يعمل به عثر عليه ومعه ثلاثة أشخاص متوفين في منور برج مكون من ٢٤ طابقًا، وعند وصول الدفاع المدني والهلال الأحمر تم استخراج الأشخاص الأربعة، وجميعهم من الجنسية المالية، وتم الكشف عليهم، واتضح أنهم متوفون جميعًا.

وأكدت ” المصادر ” ، أنه بعد التحقيقات المبدئية تبين أن الأشخاص كانوا على سقالة بالدور الـ15، وسقطوا جميعًا في المنور، وقد تولت شرطة العزيزية التحقيقات وإكمال اللازم.