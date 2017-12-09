” وزارة العمل ” : توطين محلات الذهب بلغ 100% بحائل

علي العنزي(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل بحائل أكثر من 100 زيارة تفتيشية لجميع منشآت بيع الذهب والمجوهرات ، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي يقتضي باقتصار بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على المواطنين .

وأكد مساعد مدير عام فرع الوزارة صالح بن صالح الأحمري أنه نسبة توطين محلات الذهب والمجوهرات في منطقة حائل وصلت إلى 100% ليشغلها أكثر من 200 مواطن .

يذكر ان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العياد أصدر قراراً باستمرار الجولات التفتيشية الميدانية خلال فترة العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار توطين بيع الذهب والمجوهرات بالمملكة ، ومحاسبة المخالفين بموجب القوانين .