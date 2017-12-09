كاليفورنيا تعلن الطوارئ بسبب حرائق الغابات

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، استكمالاً للجهود المبذولة للقضاء على حرائق الغابات الطارئة التي بدأت منذ 4 أيام في الولاية .

وصدر بيان صحفي من البيت الأبيض يعلن الطوارئ ويدعو إدارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الأزمة الطارئة وتعزيز جهودها الإغاثية للتعامل مع حالات الكوارث المفاجئة .

وأوضح البيان أن هذا الإعلان الطارئ سيؤدي للحد من المعاناة التي يمكن أن تلحق بالسكان المحليين ، كما يتيح فرصة تقديم المساعدات والتدابير اللازمة لتخطي أزمات حرائق الغابات فيما بعد ، فضلاً عن الاهتمام بإنقاذ الأرواح البشرية والحيوانات القاطمنة بتلك الغابات ، بالإضافة إلى توفير حماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة .