” شرطة القنفذة ” تعزز تواجدها بمنتزه الثمامة

نايف السالم(صدى):

عززت شرطة محافظة القنفذة وجودها الأمني بمنتزه الثمامة بمركز خميس حرب، وذلك لحفظ الأمن ولمتابعة وضبط المخالفات السلبية، نظرًا لأن الموقع يشهد في هذه الأيام كثافة بأعداد المتنزهين وزوار المنطقة من مختلف المناطق المجاورة.

وانتشرت الجهات الأمنية للتواجد لمتابعة ولرصد الظواهر السلبية والمخالفات الأمنية بشكل مكثف، خاصة مع تواجد أصحاب السيارات المعدلة من ” هواة التطعيس ” لكون المكان يقع بمنطقة رملية ويكسوها خضار الربيع بعدما هطلت عليها الأمطار بغزارة خلال الأسابيع الماضية ما جعلها أداة جذب لهواة النزهة البرية.