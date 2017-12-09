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المحكمة الفيدرالية تحكم بالسجن 60 عاماً على طبيب الجمباز الأمريكي

المحكمة الفيدرالية تحكم بالسجن 60 عاماً على طبيب الجمباز الأمريكي
واشنطن(صدى):

أصدرت المحكمة الفيدرالية شمال الولايات المتحدة حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً لكل قضية من الـ 3 قضايا المنسوبة للمتهم لاري نصار الطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز ، بسبب العثور على مضامين إباحية بحيازته ترتبط بالأطفال .

وعثر في حواسيب المتهم على أكثر من 37 ألف صورة إباحية مرتبطة بالأطفال ، فضلاً عن اعتدائه جنسياً على أكثر من 125 رياضية من بينهن أعضاء المنتخب الأمريكي النسائي للجمباز في أولمبياد لندن 2012 .

وكان ” لاري ” قد اتهم مسبقاً في قضية تحرش أخرى بفتيات من ضحاياه دون الـ 15 عاماً في الفترة بين 1998 إلى 2015 ، وهو ما يمنحه تهمة السجن 60 عاماً ومن المتوقع أيضاً أن يواجه تهمة الحبس مدى الحياة كعقوبة رادعة له .


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