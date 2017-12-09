نهاية الأسبوع تتطعيس ومخالفات بـ ” ناوان المخواه “

محمد بن شقيه(صدى):

تشهد رمال ناوان بمحافظة المخواه بمنطقة الباحة تجمعات شبابية للمارسة للتطعيس وهوايتهم والتي تعتبر من الهوايات الخطرة في معظم الاماكن الرملية وسط تهور ومبالغة من سائقي السيارات في كثير من الأحيان دون احترازات أمنية لحماية انفسهم والغير من أي خطأ قد يحدث للسائق او فقدان توازنه حيث هذه الايام تشهد تجمعات كثيفة وتحديداً في عطلة نهاية الاسبوع، بتواجد شباب من فئات عمرية مختلفة حرصوا على معايشة مثل هذه الممارسة الرياضية التي تشكل خطوره وفوضى .

الجدير بالذكر بعض المركبات مخالفة من ” تنزيل وتضليل وتغير اصوات المركبة والتشبه بالسيارات الرسميه ” ونطالب الجهات الامنية بمحافظة المخواه تشديد الرقابة على هولاء الشباب وعلى مركباتهم المخالفة تماماً وعدم إثارة الفوضى.