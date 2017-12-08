” عوالم خفية ” و ” طايع ” على شاشة التلفزيون السعودي في رمضان

أماني الغامدي(صدى):

وقع مدير القناة السعودية خالد المدخلي عقداً مع شركة ” ماجنوم ” للإنتاج الفني بالقاهرة ، اليوم الجمعة ، لعرض المسلسل الجديد ” عوالم خفية ” للفنان المصري عادل إمام على شاشة القناة بالإضافة إلى مسلسل ” طايع ” للفنان المصري عمرو يوسف خلال الموسم الرمضاني المقبل ، وحضر التوقيع المخرج رامي عادل إمام والمنتج هشام تحسين .

ومن جانبه ، وجه ” مدخلي ” الشكر للرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان ، وإلى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد على دعمهم الكبير لإعلام المملكة والذي يحدث بدوره نقلة نوعية في تاريخ التلفزيون السعودي بقنواته .

يذكر أن الفنان عادل إمام يستعد لتصوير مسلسله الجديد ” عوالم خفية ” خلال منتصف الشهر المقبل لعرضه على الساحة الرمضانية المقبلة ، والمسلسل من تأليف محمد محرز وأمين جمال ، ومن إنتاج وإخراج رامي إمام ، ولا يزال التعاقد مع فريق عمل المسلسل لتحديده بشكل نهائي مستمر .