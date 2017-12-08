” مرور جدة ” يرصد مخالفات واسعة في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة
في ظل الجهود التي تسعى إدارة المرور من خلالها لمنع المخالفات بالمملكة ، واصلت الإدارة حملتها بضبط عدد من المركبات المخالفة ، والتي تقف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المناطق ، حيث تتكرر هذه المخالفة للأسبوع الثالث على التوالي .
وعلى غرار ذلك ، رصدت فرق السير اليوم الجمعة عدداً من المركبات المخالفة في عدد من المناطق والتي كان أبرزها مطار الملك عبدالعزيز و مناطق في محافظة رابغ .
ومن جانبه ، أشار مدير إدارة مرور جدة العميد سليمان الزكري إلى أنه يجب أن يحترم الجميع النظام وخاصةً تلك المواقف لأنها مخصصة لفئة خاصة يهتم بها المجتمع بشدة ، والتي تعد أبسط حق يمكن أن يحصلوا عليه وفقاً لتعليمات الدين الإسلامي قبل القانون .
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