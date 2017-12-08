10 معلومات عن حياة علي ” عبدالله صالح “

فهمي محمد(صدى):

وصفه الكثير من معاصريه بـ ” الشخصية العصامية ” ، لمكابدته عناء الحياة والفقر، الذي نمى فيه روح التحدي، لاسيما عقب طلاق والدية في سن مبكر، إلا أنه تحدى الظروف وتقلد حكم اليمن، إنه الرئيس السابق على عبدالله صالح

ونستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن حياة عبدالله علي صالح.

1-ولد “صالح” في 21مارس 1942، في قرية بيت الأحمر بمنطقة سنحان في محافظة صنعاء.

2- ترعرع في أسرة ريفية فقيرة، حيث عانى من طلاق والديه وهو في سن مبكر.

3- عمل راعيًا للأغنام منذ نعومة أظافره، وتلقى تعليمه الأولي في معلامة القرية ” كتَاب ” لفترة قصيرة، قبل أن يترك القرية هرباً من الفقر وسوء المعاملة التي تلقاها.

4- التحق بالجيش عام 1958م، وهو حينها في السادسة عشرة من عمره فقط.

5- التحق ” صالح ” بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة عام 1960، وشارك بأحداث ثورة 26 سبتمبر 1962م.

6- وفي العام الذي تلاها ترقى لرتبة ملازم ثان، وشارك في الدفاع عن صنعاء خلال ” حصار السبعين ” لتنتصر بعدها الثورة ضد النظام الإمامي.

7- قائد معسكر خالد بن الوليد عام 1975م وهو في الثلاثينات من عمره، ما أكسبه نفوذاً كبيراً ومثل الجمهورية العربية اليمنية آنذاك في عدة محافل خارج البلاد.

8- وثق صالح بعد أن أصبح قائداً عسكرياً للواء تعز علاقاته مع شيوخ القبائل والمسؤولين، وبات يقترب أكثر من كرسي السلطة بعد أن أصبح من الشخصيات النافذة والمؤثرة في اليمن الشمالي سابقاً.

9- في 17يوليو 1978م، تقلد مفاتيح حكم البلاد وأصبح رئيساً لليمن الشمالي وتربع على كرسي السلطة لأكثر من 33 عاماً وحكم اليمن شمالاً وجنوباً بعد أن حقق إعادة الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م.

10- قتل على أيدي ميليشيات الحوثي في منزله بصنعاء في الرابع من ديسمبر الجاري.