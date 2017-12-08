غضب على ” تويتر ” بعد إشادة ” وليد الفراج ” بلاعب سوري

طلال الغامدي(صدى):

حظيت إشادة الإعلامي وليد الفراج، بمهاجم فريق الأهلي اللاعب السوري عمر السومة، تعليقات وجدلًا واسعًا بين متابعي حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة.

وقال ” الفراج ” في تغريدته: ” بدون مهاجم مثل اللاعب السوري هذا لن يحقق نادي سعودي دوري ابطال اسيا ، السومة نجمي المفضل لعبا وأخلاقا لكن كرة القدم ليست لعبه فردية حتى يحقق الظاهرة كل شيء ، كم تمنيت مهاجما سعوديا بإمكانياته ” ، واصفًا اللاعب السوري بـ ” الظاهرة ” .

وانهالت التعليقات والردود حول إمكانية رحيل السومة من الأهلي للهلال، حيث علق أحد المتابعين بقوله: ” رسالة مبطّنة لتصبح العالمية سهلة قوية، مخطط لنقل السومه للهلال وتذكروا كلامي ” .