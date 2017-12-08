بالفيديو.. بوتين يعرض على ” الفالح ” شراء الغاز وتوفير النفط

نايف السالم(صدى):

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضاً للمملكة لتشتري الغاز المسال الروسي بدلاً من استهلاك النفط السعودي وهو ما يؤدي لتخزينه ، وهو ما سيحول البلدين من متنافسين إلى شريكين مما يؤثر إيجابياً على التنسيق بين الدولتين ، وجاء ذلك خلال تدشين ” بوتين ” مراسم الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المُسال في مصنع ” يامال للغاز الطبيعي ” .

حيث قال خلال هذه المناسبة أثناء حديثه مع وزير الصناعة والطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح ” إذا واصلنا العمل بنفس الطريقة ، فإننا ننتقل من منافسين إلى شركاء ، ومن العمل المشترك فإن الجميع لن يحصلوا سوى على الفائدة ” ، ومن جانبه أشار وزير المملكة إلى أن هذا التعاون سيحدث طفرة هائلة في سوق الطاقة العالمي .

كما اقترح الرئيس بوتين إقامة تعاون أوثق في قطاع الغاز بقوله ” بشرائكم غازنا توفرون النفط ” ، وهو الاقتراح الذي أيده ” الفالح ” بشدة ، وعلى غرار ذلك شهد الزعيمان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والثقافة ، ومجالات أخرى متعددة .